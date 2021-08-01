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Мощный пожар в Турции удалось взять под контроль

  • 1.08.2021, 12:58
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Мощный пожар в Турции удалось взять под контроль
Фото: @atabenli / Twitter

Проводятся работы по охлаждению территории вокруг Бодрума.

Мощный пожар в районе турецкого Бодрума, который стал причиной эвакуации нескольких отелей, сумели взять под контроль. Об этом сообщили местные власти, передает РИА «Новости».

«Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», — уточнил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По словам мэра города Ахмета Араса, в качестве меры предосторожности постояльцев нескольких пятизвездочных отелей пришлось эвакуировать. Пламя вспыхнуло в районе Умурча 31 июля около 12:40 по московскому времени. После оно дошло до района Ичмелер. Из-за ветра стал быстро приближаться к жилой зоне

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что причиной массовых пожаров с стране мог быть поджог. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — говорил он.

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