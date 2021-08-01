Прорежимная прыгунья провалилась на Олимпиаде в Токио

Прорежимная прыгунья провалилась на Олимпиаде в Токио13
- 1.08.2021, 13:11
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Игры для спортсменки-лукашистки закончились.
1 августа на Олимпийских играх в Токио прошла квалификация в прыжках в длину у женщин.
Прорежимная спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова, которую взяли на Олимпиаду вне норматива, заняла итоговое 14-е место и не прошла в финал, сообщает «Трибуна».
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
Прыжки в длину
Женщины
Квалификация
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 7,00
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,98
3. Бритни Рис (США) – 6,86
14. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,55
Напомним, что Анастасия Мирончик-Иванова «прославилась» в сети своими высказываниями в поддержку незаконного режима Лукашенко.
Сегодня Игры в Токио для прыгуньи-лукашистки закончились.