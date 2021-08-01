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Прорежимная прыгунья провалилась на Олимпиаде в Токио

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  • 1.08.2021, 13:11
  • 10,766
Прорежимная прыгунья провалилась на Олимпиаде в Токио
Анастасия Мирончик-Иванова

Игры для спортсменки-лукашистки закончились.

1 августа на Олимпийских играх в Токио прошла квалификация в прыжках в длину у женщин.

Прорежимная спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова, которую взяли на Олимпиаду вне норматива, заняла итоговое 14-е место и не прошла в финал, сообщает «Трибуна».

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

Прыжки в длину

Женщины

Квалификация

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 7,00

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,98

3. Бритни Рис (США) – 6,86

14. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,55

Напомним, что Анастасия Мирончик-Иванова «прославилась» в сети своими высказываниями в поддержку незаконного режима Лукашенко.

Сегодня Игры в Токио для прыгуньи-лукашистки закончились.

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