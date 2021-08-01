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«Лукашенко продолжает подкидывать дрова в пламя, которое пожрет его самого»

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  • 1.08.2021, 13:30
  • 12,964
«Лукашенко продолжает подкидывать дрова в пламя, которое пожрет его самого»

Своей непробиваемой глупостью диктатор приближает конец всей системы.

Лукашенко решил как султан гульнуть в самые мрачные для страны времена, пишет в "Фейсбуке" политолог Павел Усов.

И это при том, что население до крайности устало и раздраженно всеми его выкрунтасами, абсурдными заявлениями. Тем более по его же словам против Беларуси развязана война, везде фашисты, а тут "свадьба". Тут даже самому последнему идиоту понятно, что в условиях "войны" необходимо быть скромным, беречь каждую копейку и тем более избегать личных публичных празднеств.

Но Лукашенко продолжает жить оторванным от реальности, ни ковид, ни выборы 20-го, ни на йоту не изменили его сознания. Личный комфорт превыше всего, хотя кризис не разрешен и система далека от стабильности. Он же своими действиями продолжает ее расшатывать.

Диктатор пытается доказать, продемонстрировать, что ему наплевать на злость народа, на кризис. Он господин и привычек не меняет. Своей непробиваемой глупостью, и благодаря своему умственно ограниченном окружению, он продолжает подкидывать дрова в пламя, которое пожрет эту систему и его самого.

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