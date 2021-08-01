В Афганистане талибы обстреляли ракетами аэропорт Кандагара 1.08.2021, 13:47

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иллюстрационное Фото: Reuters

Разрушена взлетно-посадочная полоса, все рейсы отменены.

В Афганистане боевики исламистского радикального движения "Талибан" в ночь на воскресенье, 1 августа, произвели ракетный обстрел аэропорта города Кандагар - административного центра одноименной провинции на юге страны. По словам начальника воздушной гавани Массуда Паштуна, в цель попали как минимум три снаряда, причем два из них разрушили взлетно-посадочную полосу. Утром 1 августа правительство Исламской Республики сообщило об отмене всех рейсов, передает dw.com.

Днем ранее в окрестностях города Герат на северо-западе страны возобновились бои между правительственными войсками и талибами. В результате сотни жителей окраин города были вынуждены покинуть свои дома и искать укрытия в центре. В тот же день, как пишет агентство AFP, правительственные войска уничтожили ударами с воздуха больницу в провинции Гильменд. По данным афганской стороны, ранее эту больницу захватили боевики "Талибана", чтобы оказать помощь своим раненым.

Наступление талибов на позиции афганской армии началось несколько недель назад, после того как страну начали покидать американские войска. На данный момент боевики контролируют около половины территории Афганистана, однако пока им не удалось захватить ни одного крупного города.

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