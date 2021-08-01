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Стало известно, какой будет погода в Беларуси в понедельник

  • 1.08.2021, 13:53
  • 3,150
Стало известно, какой будет погода в Беларуси в понедельник

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В Беларуси на 2 августа, понедельник, объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«2 августа, в понедельник, ночью и утром по северо-западу страны ожидаются сильные дожди. Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Минске утром и днем 2 августа ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14…20 °C. Днем воздух прогреется до +19…25 °C, по юго-востоку до +26…30 °C

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