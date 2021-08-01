Медики случайно нашли «эликсир молодости» 3 1.08.2021, 14:13

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иллюстрационное Фото

Участники эксперимента в США помолодели в среднем на два года.

Ученые считают, что человек не может жить дольше 150 лет. Это обусловлено скоростью старения организма, на которую пока никак нельзя повлиять. Однако есть способы затормозить биологические часы, сообщает ria.ru.

Стеклянный потолок

Самому возрастному человеку на Земле, японке Канэ Танака, исполнилось 118 лет. Она живет в доме престарелых в городе Фукуока и практически не жалуется на здоровье. Но в общем списке супердолгожителей Танака лишь третья — после американки Сары Кнаусс (умерла в 119 лет) и француженки Жанны Кальман (122 года).

По расчетам международной команды геронтологов, абсолютный предел человеческой жизни — 120-150 лет. Они разработали модель возрастных изменений человеческого организма. В ее основе биологический маркер старения — концентрация форменных элементов крови: эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

Проанализировав этот параметр и другие сведения о возрасте и здоровье почти полумиллиона человек (использовали данные из британского биобанка и американского долгосрочного исследования NHANES), ученые определили индикатор состояния человека — DOSI (dynamic organism state indicator, или показатель динамического состояния организма).

Он, как правило, увеличивается с рождения до 20 лет и не меняется примерно до 50 лет. Затем снова растет. При этом чем больше у человека болезней, тем выше DOSI. А значит, заключили авторы статьи, индикатор отражает скорость старения человека.

На DOSI влияют болезни и стрессы, но потом он, как правило, возвращается к значениям, характерным для возраста.

На рисунке кривая обозначает изменения показателя DOSI у здорового человека с течением времени. Пунктирная и сплошная стрелки — жизненные траектории двух случайных людей. По ним видно, что DOSI каждого конкретного человека может меняться в течение небольшого отрезка жизни из-за болезней или стрессов, но потом он, как правило, возвращается к значениям, характерным для возраста. К сожалению, с возрастом эта скорость уменьшается и чем старше человек, тем больше времени необходимо ему для стабилизации DOSI. Иными словами, с возрастом организму все сложнее справляться с внутренним и внешним стрессом. И когда он уже не может этого делать, наступает смерть.

Именно на скорости, с которой индикатор возвращается к прежнему уровню, и сосредоточились ученые. Значения DOSI изучили на выборке из четырехсот относительно здоровых россиян. Оказалось, что с возрастом скорость уменьшается и чем старше человек, тем больше времени необходимо для стабилизации. Иными словами, с годами организму все сложнее справляться с внутренним и внешним стрессом. И когда он уже не может этого делать, наступает смерть. По подсчетам, максимальный срок жизни — 120 лет.

Когда авторы статьи учли другие параметры — в частности, уровень физической активности (оценивался по фитнес-трекерам), предел увеличился до 150 лет.

Скорость не меняется

К похожим выводам пришли датские, американские и британские ученые, проанализировав таблицы смертности в человеческих популяциях и среди нескольких видов приматов. Выяснилось, что люди, как и животные, стареют с определенной скоростью, на которую практически невозможно повлиять.

Исследователи изучили данные по продолжительности жизни у шести видов приматов с разных континентов и у девяти популяций людей. Были выборки живших с XVII по XX век и две — современных охотников-собирателей. Установили, что чем дольше в среднем живут представители вида, тем синхроннее они умирают — примерно в одном возрасте. А значит, увеличение продолжительности жизни рано или поздно приведет приматов (в том числе и человека) к биологическому пределу.

Затем на основе полученных данных ученые построили компьютерную модель динамики смертности в каждой популяции. Изменения в ней таких параметров, как детская и фоновая смертность, не сильно влияли на продолжительность жизни. А вот скорость старения могла значительно изменить этот показатель.

"Авторы статьи смогли получить экспериментальные подтверждения так называемой гипотезы об одинаковой скорости старения, предполагающей, что в рамках одного вида живых организмов вероятность умереть в конкретном возрасте постоянна. Причем если поменять параметры модели для одних приматов, зависимость станет такой же, как и для другого вида. Все это говорит о том, что есть фундаментальные биологические ограничения на изменение скорости старения и еще неизвестно, смогут ли будущие достижения медицины их преодолеть", — пояснил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Алексей Власов.

По словам ученого, насчитывается более сотни различных гипотез старения, однако в механизмах на молекулярном уровне еще много неясного.

"Мы в МФТИ упорно занимаемся проблемами старения именно с точки зрения молекулярных механизмов. Остановить процесс нереально, однако можно бороться с возрастными заболеваниями и как минимум улучшить качество жизни человека", — уточнил он.

Повернуть время вспять

Впрочем, два года назад американские ученые заявили, что им удалось повлиять на эпигенетические (незапрограммированные в ДНК) факторы старения. Правда, случайно. Хотели улучшить работу тимуса — органа иммунной системы, клетки которого с возрастом постепенно замещаются на жировую ткань. Для этого в течение года девяти добровольцам 51-64 лет давали коктейль из препаратов с гормонами роста и противодиабетических средств.

Как и ожидалось, в крови испытуемых выросло количество Т-лимфоцитов, производимых тимусом. Однако параллельно выяснилось, что за время эксперимента его участники в среднем помолодели на два года. Речь об эпигенетическом возрасте, который определяется по количеству метильных меток на ДНК. Чем их больше, тем старше человек и тем ближе он к смерти.

По оценкам ученых, в первые девять месяцев старение откатывалось обратно медленно, а потом омоложение ускорилось. Через полгода после завершения эксперимента его участники по-прежнему сохраняли новый биологический возраст.

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