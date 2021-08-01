«Депутата» из Гомеля признали причастной к агрессии против Украины 1 1.08.2021, 15:24

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Лукашистку внесли в украинскую базу «Миротворец».

Белорусская «депутатка» из Гомеля Ирина Довгало внесена в украинскую базу «Миротворец». Она признана причастной к антиукраинской пропаганде и участию в актах гуманитарной агрессии против Украины, сообщил «Флагшток».

Ирина Довгало свою карьеру начала с Центрального райкома Коммунистического союза молодежи города Гомеля, долгое время проработала в комиссиях по делам несовершеннолетних Центрального района и Гомельского горисполкома, занимала должность главного идеолога Гомельской области.

Довгало хорошо известна активистам со стажем. По долгу службы ей приходилось публично вмешиваться в городские конфликты для их урегулирования. Например, в 2017 году она разрешила скандал, связанный с попыткой ликвидации чиновниками филиала Ветковского музея в Гомеле. В том же году оправдывалась перед послом Израиля насчет строительства на месте старого еврейского кладбища в Гомеле многоэтажного дома.

В 2018 году из налоговой декларации тогда еще кандидата в депутаты парламента Ирины Довгало стала известна ее зарплата идеолога в 3 600 рублей. Такая информация возмутила многих белорусов. Но Довгало объяснила, что такую по белорусским меркам высокую зарплату она заслужила.

«Заработная плата такой стала у меня далеко не в одночасье. С учетом того, что у меня почти 30 лет стажа государственной службы — это соразмерная заработная плата».

После выборов в 2020 году в Гомеле сформировалась инициатива по отзыву «депутатки» Довгало. Но все усилия активистов лишить ее депутатских полномочий оказались безуспешными.

Депутатка имеет свой телеграм-канал «Ирина Довгало. За достойную жизнь!», в котором она высказывает свои мысли по поводу происходящего в стране. Видимо, именно за антиукраинские высказывания в своем телеграме депутатку и внесли в базу «Миротворец».

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