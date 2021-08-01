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Психотерапевт рассказал, как быстро восстановить интеллект после COVID-19

  • 1.08.2021, 15:29
Психотерапевт рассказал, как быстро восстановить интеллект после COVID-19

Подобные методики используются после инсульта.

Что делать после перенесенной коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать последствия для мозга и восстановить когнитивные функции, рассказал врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Специалист порекомендовал решать творческие задачи, чтобы восстановить функции мозга. Он напомнил, что таким образом люди быстрее восстанавливаются после инсульта.

— Люди, которые постоянно решают в своей работе что-то новое, восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что COVID-19 тоже не будет исключением, — объяснил Федоряк.

Кроме того, он предположил, что менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией те люди, кто имеет более высокое умственное развитие.

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