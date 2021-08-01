Украинские политики, общественные деятели, журналисты обратились к Байдену из-за «Северного потока – 2» 1 1.08.2021, 15:53

Авторы письма просят отменить необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG.

Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джо Байдену, его просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании – оператору газопровода "Северный поток – 2". Об этом 1 августа сообщила "Европейская правда", в распоряжении которой есть этот документ.

В письме отмечается, что соглашение США и Германии по газопроводу ставит под угрозу помощь США, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.

"Заявление о "Северном потоке – 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", – отмечено в письме.

В нем также подчеркнули, что в случае запуска газопровода Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину.

"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", – отметили в заявлении.

Авторы письма просят отменить до середины августа необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции в соответствии с требованиями законодательства США.

Письмо подписали народные депутаты Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, экс-нардеп Светлана Залищук, директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие. Под письмом поставили подписи 47 человек.

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