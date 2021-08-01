Биткойн подорожал до максимума с середины мая 1.08.2021, 16:30

Крупнейшая криптовалюта в мире продолжает набирать обороты.

Биткойн подорожал в воскресенье, 1 августа, до 42 606 долларов, самого высокого уровня с 18 мая. Крупнейшая криптовалюта в мире продолжает набирать обороты.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Биткойн, который в течение нескольких недель имел тенденцию к снижению по сравнению с рекордом середины апреля около 65 тысяч долларов, теперь растет более недели. Поддерживающие комментарии Илона Маска и Кэти Вуд помогли вывести его из тенденции к снижению. Помогли также заявления Amazon, связанные с цифровыми активами, и связанные с этим спекуляции.

Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Северной Америки в Oanda Corp., высказал предостережение в отношении недавнего рывка. "Розничный интерес высок, в то время как институциональный интерес несколько отстает и нуждается в новых одобрениях", - сказал он.

"Будет неудивительно, если биткойн расширит торговый диапазон от 30 тысяч до 42 тысяч долларов и попытается достичь 45 тысяч долларов. Однако для того, чтобы превысить 50 тысяч долларов, биткойну потребуются определенные усилия. Только окончательный прорыв выше 50 тысяч долларов привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении более широкого направления рынка", - сказал Панкадж Балани, генеральный директор биржи криптодеривативов Delta Exchange.

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