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Кристина Тимановская: Я не вернусь в Беларусь

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  • 1.08.2021, 17:18
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Кристина Тимановская: Я не вернусь в Беларусь
фото: REUTERS/Issei Kato

Легкоатлетка намерена просить политическое убежище в Европе.

Появились фотографии из токийского аэропорта, где белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую сопровождают полицейские.

Она обратилась к ним за помощью, чтобы ее не вынудили возвращаться в Беларусь.

«Я не вернусь в Беларусь», – заявила она журналисту Reuters.

«Я думаю, что я в безопасности. Я с полицией», – добавила Тимановская.

БФСС сообщает, что к Тимановской выехали представители японского МИД.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались вывезти из страны.

Ранее спортсменка заявила, что на нее оказывалось давление и без ее согласия представители НОК пытались вывезти из Японии. Тимановская призвала МОК разобраться в ситуации.

«Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», – говорила Тимановская.

Сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по белорусскому времени.

Ранее БФСС писал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».

Тренерский штаб белорусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.

«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.

Несколько дней назад в сторис инстаграма Кристина Тимановская возмутилась тому, что ее поставили выступать в эстафете на 400 метров, тогда как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия и все «решили за ее спиной». На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.

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