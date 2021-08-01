В каких водоемах Беларуси запрещено купаться

В каких водоемах Беларуси запрещено купаться1
- 1.08.2021, 18:38
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Рассказали эксперты.
С 23 по 29 июля в Беларуси из различных водоемов было взято более чем 900 проб воды, из них нормам гигиены не соответствовала 51 проба, еще 38 не прошли по санитарно-техническим показателям, об этом рассказали в Санэпидемслужбе Беларуси.
После проверки более чем 350 зон отдыха в Беларуси запрещено купаться и заниматься водными видами спорта в трех зонах отдыха Гомельской области (городской пруд в Калинковичах, водохранилище Бобруйское и городской пляж в Рогачеве), в шести зонах отдыха Минской области (водоем в Соковичах, пляж в Любани, река Случь, водохранилище «Рудня» в Слуцком районе, городской пляж в Марьиной горке, озеро Михайловское в Пуховичском районе) и в семи зонах отдыха Могилевской области (пляж Гребеневского водохранилища, пляж реки Днепр, пляж Печерского водохранилища, пляж в деревне Полыковвичи, пляж Вильчицкого водохранилища, пляж санатория «Шинник» и пляж на реке Бася в Чаусах).
В некоторых водоемах ввели запрет на купание, но разрешили заниматься водными видами спорта. В этот список вошли: пляж на реке Щара у агрогородка Дарево Ляховичского района (Брестская область), пляж на Днепре в парке отдыха «Приднепровский» в Жлобине (Гомельская область), зоны отдыха на озере Материнское в Пуховичском районе.
Специалисты санэпидемслужбы также напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных для этого пляжах, а для питья, также мытья овощей, фруктов нужно использовать бутилированную воду.