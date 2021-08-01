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Белоруска, проживающая в Токио, готова приютить у себя Кристину Тимановскую

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  • 1.08.2021, 19:02
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Белоруска, проживающая в Токио, готова приютить у себя Кристину Тимановскую

Солидарность в действии.

Проживающая в Токио уроженка Беларуси готова в случае необходимости приютить у себя соотечественницу Кристину Тимановскую - легкоатлетку, которую тренерский штаб белорусской олимпийской сборной в воскресенье решил насильно отправить на родину.

Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка, рассказала корреспонденту ТАСС.

"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.

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