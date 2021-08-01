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В России разрешили добычу животных из «Красной книги»

  • 1.08.2021, 19:23
В России разрешили добычу животных из «Красной книги»
иллюстрационное фото

Против разрешения выступали зоозащитники.

В России 1 августа вступил в силу закон, разрешающий добычу животных из "Красной книги" в целях мониторинга за ними, регулирования их численности и устранения угрозы массовых заболеваний.

Разрешение на добычу будет выдавать Росприроднадзор.

Против документа выступали зоозащитники. Они опасались, что в случае его принятия под видом научных исследований можно будет охотиться на животных, находящихся на грани исчезновения, и приводили в пример случай, когда охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ запрашивал "в интересах науки" разрешение на отстрел краснокнижных баранов.

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