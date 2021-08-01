Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Около 7,2 миллиона россиян не смогут выехать за границу из-за долгов5
- 1.08.2021, 19:50
В конце прошлого года невыездных должников было чуть больше четырех миллионов.
Число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд из страны, достигло 7,2 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
В конце прошлого года невыездных должников, по данным Федеральной службы судебных приставов, было чуть больше четырёх миллионов.
Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников было введено в 2005 году. Сейчас судебные приставы имеют право временно запретить покидать страну гражданам, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, а в случае долга по алиментам – от 10 тысяч рублей.
В конце июля комиссия при правительстве России одобрила законопроект, разрешающий приставам изымать у должников загранпаспорта.