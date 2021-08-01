Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место13
- 1.08.2021, 20:09
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Она намерена подавать прошение об убежище.
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Споцу Хоти».
Спортсменка по этому поводу намерена обратиться к властям Австрии, пишет газета «Токио Спорт».
Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались вывезти из страны.
Ранее спортсменка заявила, что на нее оказывалось давление и без ее согласия представители НОК пытались вывезти из Японии.