Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место 13 1.08.2021, 20:09

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фото: kristi_timanovskaya/Instagram

Она намерена подавать прошение об убежище.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место, она намерена подавать прошение об убежище, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Споцу Хоти».

Спортсменка по этому поводу намерена обратиться к властям Австрии, пишет газета «Токио Спорт».

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались вывезти из страны.

Ранее спортсменка заявила, что на нее оказывалось давление и без ее согласия представители НОК пытались вывезти из Японии.

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