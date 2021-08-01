закрыть
1 августа 2021, воскресенье, 23:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Греции вспыхнули лесные пожары

  • 1.08.2021, 21:13
  • 1,608
В Греции вспыхнули лесные пожары
Иллюстрационное фото

Эвакуированы несколько населенных пунктов.

На западе греческого полуострова Пелопоннес, где в последние дни наблюдается чрезвычайно жаркая погода, на этой неделе вспыхнули лесные пожары. Часть из них удалось погасить, но борьба с огнем продолжается, сообщает Kathimerini.

СМИ сообщали о лесных пожарах неподалеку от Афин еще 27 июля. Их погасили, но 31 июля огонь вспыхнул снова.

По состоянию на 1 августа в районе Ахаия с пожарами борются около 300 спасателей, а также пехотные войска и моторизованный спецназ. Задействованы пять пожарных самолетов и семь вертолетов.

16 человек пострадали, из них 15 получили поражения дыхательных путей и один – ожоги рук. Восемь из них госпитализировали.

Людям в деревнях Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку пламя стало приближаться к жилым районам, пишет Euronews. Власти были вынуждены эвакуировать также приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были перевезены в соседний город Эгио.

По данным Агентства гражданской защиты Греции, за последние сутки произошло 58 лесных пожаров, но большинство из них удалось быстро взять под контроль. В результате возгораний было уничтожено около 20 домов и сожжено 13 511 гектаров лесов.

В последние дни в Греции фиксируют рекордную жару, отмечает агентство DPA. Последние три дня в стране регистрировали температуру до 43 °С, и синоптики прогнозируют, что она может подняться до 46 °С. Когда жара стихнет, пока неясно, метеорологи опасаются, что она может продлиться до двух недель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников