Представители МОК переговорили с белорусской бегуньей Тимановской 13 1.08.2021, 21:31

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Спортсменка чувствует себя в безопасности.

Представители Международного олимпийского комитета и организаторы Олимпиады в Токио пообщались с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, сообщается в twitter МОК.

«Она работает с властями в аэропорту Ханэда, и в настоящее время ее сопровождает сотрудник „Токио 2020“. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — говорится в заявлении МОК, которое было размещено чуть более часа назад.

В организации уточняют, что «МОК и Токио-2020 продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни». При этом не уточняется, про какие власти идет речь. Скорее всего, про белорусские.

Напомним, Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде 2 августа. Белорусский фонд спортивной солидарности направил в спортивный арбитражный суд в Лозанне заявление об отмене решения отстранить спортсменку от участия в Олимпийских играх.

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