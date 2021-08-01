Представители МОК переговорили с белорусской бегуньей Тимановской

Представители МОК переговорили с белорусской бегуньей Тимановской13
- 1.08.2021, 21:31
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Спортсменка чувствует себя в безопасности.
Представители Международного олимпийского комитета и организаторы Олимпиады в Токио пообщались с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, сообщается в twitter МОК.
«Она работает с властями в аэропорту Ханэда, и в настоящее время ее сопровождает сотрудник „Токио 2020“. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — говорится в заявлении МОК, которое было размещено чуть более часа назад.
В организации уточняют, что «МОК и Токио-2020 продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни». При этом не уточняется, про какие власти идет речь. Скорее всего, про белорусские.
Напомним, Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде 2 августа. Белорусский фонд спортивной солидарности направил в спортивный арбитражный суд в Лозанне заявление об отмене решения отстранить спортсменку от участия в Олимпийских играх.