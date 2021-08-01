«Ты только приедь домой — и ничего не пиши» 17 1.08.2021, 22:27

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Как лукашисты угрожали Кристине Тимановской.

"Ты только приедь домой — и ничего не пиши". Опубликована аудиозапись того, как спортивне чиновники запугивали (и довели до слез) белорусскую бегунью Кристину Тимановскую.

С девушкой разговаривают два человека. Один быстро уходит. Но перед этим не забывает напомнить ей вернуть суточные за дни, на которые она не останется на Олимпиаде. Разговор происходит незадолго до того, как бегунью исключают из команды и попытаются посадить на самолет до Стамбула.

Днём 1 августа Тимановская рассказала что представители белорусской делегации на Олимпиаде в Токио не предъявляли к ней никаких претензий за критику официальных лиц. Мол, ей просто сказали собирать вещи, и что придётся уехать. Чуть позже она добавила, что у нее есть запись с угрозами в ее сторону. Но не хочет публиковать её, пока не окажется в безопасности.

Вот три самых резких цитаты из записи. Они ясно показывают давление, под которым находилась спортсменка:

"Честно говоря, Кристина, ты просто не понимаешь серьезности этого момента. Ты просто молодая, глупая..."

"Вот так люди, к сожалению, кончают жизнь самоубийством. "Здесь надо что-то кому-то доказывать: прыгай с балкона".

"Давай, я сейчас пойду к Довгаленку. Мы красиво снимемся по травме. И ты спокойно поедешь домой. Я тебе голову на отсечение даю: все с тобой будет в порядке. Клянусь моими детьми. Мы исправим этот инцидент. Такая воля сегодня, мы должны с этим смириться".

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