Лукашенко заносит все больше Владимир Фесенко

10.08.2021, 7:33

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Владимир Фесенко

Это уже похоже на «клинику».

Александра Лукашенко заносит все больше и больше. И это уже похоже на «клинику». Его заявления в отношении Украины становятся все более неадекватными. Надо понимать, что именно нынешний минский диктатор является главным источником напряженности в отношениях между Украиной и Беларусью. Началось в августе прошлого года, когда в Беларуси возник политический кризис, а дальше только продолжается и усиливается. Если со стороны Лукашенко будут не только неадекватные заявления, но и неадекватные действия, то ответ со стороны Украины будет как раз адекватный, но жесткий.

Выскажу еще одно возможное объяснение обострения украино-белорусских отношений. В этом явно заинтересована Москва (точнее — Кремль). Таким образом критическое (во всех смыслах) внимание (и в Украине, и в Беларуси) переключается с России и темы «союзного государства» на Украину и кризис в ее отношениях с Беларусью. Более того, похоже, что есть попытки спровоцировать прямой конфликт между двумя соседними странами. Лукашенко дополнительно и параноидально накручивают (даже натравливают) против Украины.

Кроме того, Беларусь все больше маргинализуется и в международном контексте, а нынешний минский режим становится все более одиозным. В контексте этой гипотезы я бы рассматривал дополнительно и версию о причастности к смерти белорусского активиста Виталия Шишова российских спецслужб (если не прямо, то косвенно). Также очень подозрительной выглядит активная работа на белорусском направлении представителей пророссийских политических сил и масс-медиа в Украине.

И еще один важный тезис: в Украине нет ни одной вражды к белорусскому народу. Напротив, симпатии к нашим соседям (но не к Лукашенко) за последний год только возросли. Лукашенко проходят, дружба наших народов останется.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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