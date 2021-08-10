Медики назвали условие, снижающее риск тяжелого течения коронавируса в 15 раз 10.08.2021, 7:42

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При этом также уменьшает вероятность госпитализации.

По информации Министерства здравоохранения Украины, вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

В ведомстве отметили, что за последние три месяца, только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирус, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

«Следует отметить, что это предварительные данные. Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью», — подчеркнули в Минздраве.

Сейчас в Украине делают прививки от коронавируса препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В стране идет пятый этап вакцинации, сделать прививку от коронавируса могут все желающие старше 18 лет.

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