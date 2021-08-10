Избирательная комедия

Избирательная комедия3
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 10.08.2021, 7:52
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Цирк приехал в город на Неве.
Предвыборная кампания в России приобретает уже комические черты.
На использование админресурса и психологическое давление на своих кандидатов пожаловались ... едроссы. Пока питерские. Администрации районов помогали собирать подписи кандидатам от непарламентских партий. Неслыханное нарушение российских избирательных порядков! В России принято, чтоб такого рода помощь оказывалась лишь выдвиженцам партии власти.
Но ничего. Памфилова отправила бригаду ЦИКа разбираться, что там происходит в северной столице. Правда, по жалобе певицы Татьяны Булановой, которая идет кандидатом от «Родины» в местный ЗАКС и написала в открытом письме Памфиловой, что ей мешают распространять агитматериалы.
Учитывая недвусмысленный намек Памфиловой, что в избирательном беспределе в Питере виноват Беглов («губернатор «прекрасно знает, что происходит и почему... Фактически губернатор взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы»), а Буланову поддерживают тролли путинского повара Пригожина, разборки обещают быть жаркими.
Как все разборки внутри стаи. С чужими разобрались без шума и пыли: Верховный суд сегодня подтвердил, что клубничного олигарха Павла Грудинина выкинули из федеральной тройки КПРФ абсолютно правомерно. А Мосгорсуд отменил регистрацию кандидата в Госдуму от «Яблока» по одномандатному московскому округу Льва Шлосберга.
В то же время рабочая группа питерского горизбиркома рекомендовала отменить решение территориальной комиссии об отказе в регистрации кандидату «Яблока» в ЗАКС Борису Вишневскому.
Памфиловой есть в чем разбираться в городе на Неве.
Телеграм-канал «Серпом По»