На поверхности Марса обнаружили странные многоугольники 1 10.08.2021, 8:04

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В большинстве случаев они имеют пять сторон.

Во время исследования поверхности Марса специалисты заметили странные многоугольники, которые при этом имеют вполне естественное происхождение. К числу многоугольников относятся фигуры, которые имеют больше трех прямых сторон. В большинстве случаев таких сторон пять. Обнаружены они были в разных частях марсианского ландшафта.

Об этом сообщает Inverse (перевод — planetanovosti.com).

Находка достаточно сильно заинтересовала экспертов, ведь она говорит о том, что на Красной планете может присутствовать неглубокий лед. Соответственно, раньше в этих местах находилась вода. В арктической области Марса с помощью устройства Феникс было зафиксировано огромное количество многоугольников, которые возникли из-за того, что подземный лед сначала расширился, а затем сжался до прежних размеров.

На аппарате Mars Reconnaissance Orbiter специалистами была установлена специальная камера. С ее помощью были обнаружены многочисленные хребты и впадины, которые возникли после того, как произошло полное испарение древних озер. При этом устройство ранее фиксировало подобные формы среди песчаных дюн на поверхности Марса.

Дюнное поле, которое обнаружили ученые, достигает практически километра в поперечнике. Но могут ли иметь эти страной формы дюны отношение к воде? Подобные дюны можно достаточно часто встретить на дне крупных кратеров, которое также считается идеальным место для озера или же временного скопления воды.

Ученые будут и дальше исследовать Красную планету, ведь на ней дюны могут быть сформированы в связи с совершенно другими причинами.

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