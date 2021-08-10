В Лондоне поломался Тауэрский мост 5 10.08.2021, 8:12

4,824

Движение по нему остановлено.

В британской столице Лондоне остается открытым всемирно известный разводной Тауэрский мост. Об этом в ночь на вторник, 10 августа, сообщило издание The Guardian.

По имеющейся информации, части исторического сооружения не смогли опуститься после того, как были подняты во второй половине дня для прохождения большого деревянного судна.

В связи с этим полиция объявила о закрытии автомобильного и пешеходного движения по мосту, соединяющему центральную и южную часть Лондона, что спровоцировало большие пробки по всему городу.

При этом Тауэрский мост останется открытым на всю ночь и может вызвать дополнительные проблемы с дорожным движением во вторник.

Как известно, Тауэрский мост - комбинированный подвесной и разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой - был открыт в 1894 году. Обычно мост разводят около 800 раз в год.

Напомним, в августе прошлого года Тауэрский мост также заклинило при разведении. Тогда спустя полтора часа мост открыли для пешеходов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».