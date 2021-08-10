Режим Лукашенко сливает силовиков: что показала прослушка сотрудников КГБ, МВД, прокуратуры и СК

Режим Лукашенко сливает силовиков: что показала прослушка сотрудников КГБ, МВД, прокуратуры и СК24
- 10.08.2021, 8:47
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Диктатор собирается сделать их «крайними» за свои преступления.
Сотрудников правоохранительных органов не раз предупреждали о том, что у них нет перспектив при режиме Лукашенко. Как нет перспектив и у самого режима. Но их режим начнет сливать в первую очередь.
При этом все действия силовиков режим строго фиксирует — чтобы выставить вас крайними в своих преступлениях.
В сети появилось видео на основе записей телефонных переговоров сотрудников МВД, КГБ, СК и других, добытых «Кибер-партизанами», которые взломали серверы Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности
Это видео — вещественное доказательство обоснованности вышеприведенных слов о сливе силовиков режимом Лукашенко.
Покажите это видео своим сослуживцам.