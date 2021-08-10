Дмитрий Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают? 22 10.08.2021, 9:10

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Украинский журналист «размазал» диктатора.

Известный украинский журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал видеоответ Лукашенко, который накануне оскорбил журналиста:

Когда после выборов, проигранных вами с треском, вы начали творить с собственным народом невесть что, во мне вскипело возмущение. Невозможно было смотреть эти издевательства!

Я не предполагал, что вы продержитесь год. Я думал, что вас сметут, снесут.

Я надеюсь, что вы еще недолго будете правителем Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер государства вытворять такое с собственными людьми.

Я прослушал вашу речь. Конечно, мне понравилось, что вы вспомнили меня, назвали мерзавцем. Услышать такое слово из уст человека, нелегитимного со всех сторон, попадающего под санкции ведущих западных стран и ненавидимого собственным народом, очень почетно.

Знаете, я помню, как мы с вами прощались. Напоследок вы подарили мне прекрасную белорусскую зубровку, водку, конфеты... Конфеты я съел, признаюсь честно. Зубровку и водку выпил, но у меня остался подаренный вами президентский "Белорусский бальзам". Поскольку ваши слова, что я – мерзавец, были мне, как бальзам на душу, я выпью "Белорусского бальзама". Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас!

Ну и в заключение. Конечно же, это неслучайно, что я обращаюсь к вам в футболке такого [бело-красного] цвета. Ну и чтобы подсластить мою жизнь после стакана "Белорусского бальзама", я сейчас съем замечательный зефир "Гордон", который я выпускаю. И, конечно же, цвета упаковки этого зефира тоже символичны.

Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши часики.

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