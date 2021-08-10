В США медики разработали «умный» инсулин 10.08.2021, 9:14

2,586

иллюстрационное фото

Это может радикально изменить лечение диабета.

Биохимики из Медицинской школы Университета Индианы в США занялись разработкой инсулина, который после введения может адаптироваться к уровню сахара.

Майкл Вайс из Медицинской школы Университета Индианы и его коллеги изменили структуру инсулина, чтобы она реагировала на присутствие простого углевода, пишет nv.ua.

Концепция команды использует естественный механизм, который называют «защитным шарниром». Он встроен в инсулин позвоночных и позволяет белку функционировать в открытом состоянии, сохраняя его стабильность в закрытом состоянии.

Эксперименты, проведенные Вайсом и его командой, использовали фруктозу, показывая, что можно манипулировать инсулином, так что он активировал только образец клеток, полученных из печени, когда он «включается» присутствием определенного количества сахара.

Это скорее доказательство концепции, чем терапия, но эта идея теоретически будет работать одинаково для инсулина, который активируется в присутствии глюкозы. Результат открывает путь к новым средствам при лечении диабета.

«Мы надеемся, что в перспективе такой умный инсулин изменит лечение диабета, так что людям больше не придется беспокоиться об уровне сахара», — говорит Вайс.

«Причина, по которой умный инсулин важен, заключается в том, что самым большим препятствием для эффективного использования инсулина, особенно при диабете 1 типа, является страх последствий слишком низкого уровня сахара в крови», — подчеркнул Майкл Вайс.

Эта концепция изучается и другими исследователями. В прошлом году группа ученых из Копенгагенского университета и биотехнологической фирмы Gubra достигла успеха в подобном подходе, создав форму инсулина с присоединенной группой, которая распалась в присутствии глюкозы, чтобы сделать молекулу функциональной.

Если удастся заменить сенсор фруктозы сенсорами глюкозы, в ближайшем будущем может появиться действительно революционная инсулиновая терапия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».