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Названа вакцина, способная защищать от штамма «Дельта» лучше, чем Pfizer

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  • 10.08.2021, 9:43
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Названа вакцина, способная защищать от штамма «Дельта» лучше, чем Pfizer
фото: reuters

Соответствующие исследования провели в США и Канаде.

Вакцина от коронавируса Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer. Соответствующие исследования провели в США и Канаде.

Данные были размещены на сайте medRxiv. В первом исследовании принимали участие более 50 тысяч пациентов клиники Майо, во втором – постояльцы дома престарелых в Онтарио.

Так, в США ученые выяснили, что эффективность Moderna снизилась с 86% в начале года до 76% в июле, когда в стране доминировал "индийский" вариант коронавируса. За этот же период эффективность Pfizer упала почти в два раза – с 76% до 42%.

В то же время ученые подчеркнули, что оба препарата оставались эффективными для предотвращения госпитализаций.

Результаты исследования в Онтарио показали, что иммунитет от COVID-19 был более сильным у тех, кому давали вакцину Moderna.

Также в обоих случаях исследователи говорят, что пациентам в течение 6-12 месяцев все-таки может потребоваться дополнительная третья доза препарата. Особенно это касается пожилых людей.


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