У человека нашли новую защиту против COVID-19 10.08.2021, 10:41

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Открытие совершила команда специалистов из Барселонского института глобального здоровья.

Существующие в организме человека антитела против других коронавирусов могут служить организму новой защитой против SARS-CoV-2. Об этом свидетельствует новое исследование испанских ученых, опубликованное в журнале Nature Communications.

Из обширного семейства коронавирусов поражают человека семь. Большинство из них вызывают лишь простуду. Исключение составляют три: MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Команда специалистов под руководством исследователей из Барселонского института глобального здоровья на протяжении семи месяцев — с марта по октябрь 2020 года — изучала уровень антител в крови 578 работников Клинической больницы Барселоны. Они измеряли уровень и тип антител к шести различным антигенам SARS-CoV-2, равно как и наличие антител к еще четырем коронавирусам — тем, которые вызывают у человека ОРВИ.

Исследователи нашли, что большинство из тех, кто переболел коронавирусом, заразилось в начале пандемии. Процент участников с антителами к SARS-CoV-2 увеличился незначительно — с 13,5 до 16,4 процента, при этом само количество антител оставалось постоянным или даже вырастало.

Кроме того, работа испанских ученых поддерживает теорию, гласящую, что антитела против вызывающих ОРВИ коронавирусов могут обеспечивать перекрестный иммунитет против COVID-19. У пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, титр антител IgG и IgA к другим коронавирусам был выше, чем у пациентов с развившимися симптомами. Среди тех, кто SARS-CoV-2 не заразился, также наличествовала тенденция к более высокому уровню таких антител.

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