Санкции США ударят по восьми белорусским банкам, хотя в списке только один 10.08.2021

Специалисты объяснили, почему.

Вчера США ввели новый пакет санкций — расширенный и очень чувствительный для режима. В списке компаний из банков значится только Абсолютбанк, но на самом деле санкционный список ударит и по другим банкам страны. InfoBank.by объясняет почему.

Почему в списке оказался Абсолютбанк? Это следствие персональных санкций против бизнесмена, олигарха Николая Воробья, тесно связанного с Лукашенко. В документе, описывающем суть санкций, сказано:

«Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью „Интерсервис“ (Interservice), ранее принадлежавшее Воробью, является одним из крупнейших нефтетрейдеров Беларуси. Его дочерние компании включают Абсолютбанк и Промышленное унитарное предприятие „Завод нефтяных битумов“ (ОБП)».

Но это еще не все, есть еще такой документ как Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus (Исполнительный указ о блокировке собственности иных лиц для содействия ситуации в Беларуси).

Общая суть документа в том, что будет расширение санкций уже не по конкретным юридическим лицам, а гораздо шире. Обратите внимание, что понимается под термином «Правительство Беларуси»:

«… (b) The term „Government of Belarus“ means the Government of Belarus, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the National Bank of the Republic of Belarus, and any person owned, controlled, or directed by, or acting for or on behalf of, the Government of Belarus;.»

Перевод

(b) Термин «Правительство Беларуси» означает Правительство Беларуси, любое его политическое подразделение, учреждение или инструмент, включая Национальный банк Республики Беларусь, и любое лицо, принадлежащее, контролируемое или направляемое Правительством Беларуси, действующее от имени или по поручению Правительства Беларуси.

Вот здесь видим уже упоминание НБ РБ, и как минимум можно добавить все государственные банки или банки с участием государства или государственных органов. Вот они:

Национальный Банк Республики Беларусь

Беларусбанк

Белагропромбанк

Белинвестбанк

Белгазпромбанк (среди акционеров есть Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь)

Банк Дабрабыт (99,75% принадлежит НБ РБ)

МТБанк (среди акционеров есть Минский городской территориальный фонд госимущества).

Таким образом, всего санкции должны ударить по восьми банкам Беларуси: Нацбанку, Абсолютбанку и еще шести банкам. Всего в Беларуси зарегистрированы 24 банка. Беларуским банкам придется как-то подстраиваться и под принятые санкции, и под те американские санкции, которые еще будут вводиться, исходя из вышеуказанного документа.

