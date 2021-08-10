В Канаде обнаружили новый вид хищных растений 2 10.08.2021, 12:55

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Фото: ADAM SCHNEIDER

При этом обычно это растение использует насекомых для опыления своих вполне нормальных цветов.

На западном побережье Северной Америки — от Аляски до Калифорнии — живет растение Triantha occidentalis, которое, как было недавно обнаружено, иногда поедает насекомых, пишет «Новое время».

При этом обычно это растение использует насекомых для опыления своих вполне нормальных цветов, что, как отметили биологи, «немного похоже на конфликт интересов».

Ученые отметили, что плотоядные растения не являются большой редкостью. На данный момент известно около 500 таких видов. Но Triantha occidentalis отличается уникальным строением. Это 12-й известный случай эволюции обычного растения в хищное и первый для порядка Alismatales.

«Можно ожидать, что плотоядность будет преимуществом только в местах обитания, в которых ограничены питательные вещества», — говорит ботаник Том Гивниш из Университета Висконсина в Мэдисоне. Когда в почве мало питательных веществ, особенно азота и фосфора, небольшая закуска из насекомых может стать стимулом роста.

Команда скармливала растениям плодовых мушек, меченных азотом-15, и смогла отследить азот, поступающий в растение, когда T. occidentalis переваривал пищу. Хотя в целом этот вид содержал меньше азота, чем окружающие растения, он имел значительно более высокое значение N-15, чем его соседи. Команда подсчитала, что около 64 процентов азота было получено от насекомых.

Но T. occidentalis не является стандартным хищным растением. У большинства плотоядных растений действительно есть цветы, но обычно их размещают далеко от любого пищевого аппарата, который может быть у растения.

«Что особенно уникально в этом хищном растении, так это то, что оно улавливает насекомых рядом со своими опыляемыми насекомыми цветами. На первый взгляд, это похоже на конфликт между плотоядностью и опылением, потому что вы же не хотите убивать насекомых, которые помогают вам размножаться», — говорит ведущий автор открытия, ботаник Цяньши Линь, работавший в Университете Британской Колумбии во время исследования.

Однако, похоже, у этого растения есть довольно гениальное решение.

«Мы считаем, что T. occidentalis способен на это, потому что его железистые волоски не очень липкие и могут задерживать только мошек и других мелких насекомых, так что гораздо более крупные и более сильные пчелы и бабочки, которые действуют как его опылители, не попадают в ловушку», — говорит Гивниш.

То, что ученые упустили хищничество в этом маленьком растении, которое растет относительно недалеко от городов, волнует исследователей, которые думают, что могут быть другие тайные хищники, которые все еще ждут, чтобы их нашли.

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