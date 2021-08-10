Президент США «выдал тайну» о новом электрокаре Chevrolet 2 10.08.2021, 13:23

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Джо Байден

General Motors официально не сообщила, что такой автомобиль находится в разработке.

Президент США Джо Байден упомянул электрический Chevrolet Corvette во время пресс-конференции, несмотря на то, что General Motors не сообщила, что такой автомобиль находится в разработке.

Байден заявил, что ему пообещали тестовую прогулку за рулем нового спортивного электромобиля.

«У меня есть обязательство от генерального директора GM Мэри Барра, когда они сделают первый электрический Corvette, я буду управлять им. И я не шучу», — сказал Байден во время пресс-конеференции.

Байден, которому принадлежит C2 Corvette, впервые упомянул электрический Corvette в своей предвыборной кампании прошлой осенью, заявив, что ему сказали, что он находится в разработке и что электрический Corvette будет способен развивать скорость до 200 миль в час.

В то же время представитель GM заявил детройтскому изданию Detroit Free Press, что никто не обсуждал электрический Corvette с Байденом, но Free Press также сообщила, что анонимный источник, знакомый с производством на заводе в Кентукки, подтвердил слух.

Байден сделал свои последние замечания по поводу электрического Corvette, когда говорил о своей новой политике в отношении электромобилей. Президент США планирует подписать указ, в соответствии с которым к 2030 году будет электрифицировано 50% продаж новых автомобилей, но это не обязательная цель.

Подключаемые к электросети гибриды и водородно-электрические транспортные средства также будут учитываться в этой общей сумме наряду с электромобилями на аккумуляторных батареях.

В отчете ранее в этом году указывалось, что автопроизводитель рассматривает электрический кроссовер под маркой Corvette, вероятно, в качестве конкурента Ford Mustang Mach-E. GM также заявила, что к 2035 году хочет, чтобы все ее легковые автомобили работали на электричестве, в том числе и Corvette … если спортивный автомобиль все еще будет на рынке.

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