«Это явка с повинной»: украинские депутаты потребовали полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко

«Это явка с повинной»: украинские депутаты потребовали полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко1
- 10.08.2021, 13:26
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Украине также следует присоединиться к новым санкциям ЕС против Беларуси.
Представители самопровозглашенной «Луганской народной республики» допросили в Минске журналиста и блогера Романа Протасевича. Об этом 9 августа рассказал Лукашенко.
В «ЛНР» слова Лукашенко о допросе Протасевича подтвердили.
С комментарием относительно заявлений Лукашенко в своем телеграм-канале выступил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«Это явка с повинной. Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал, что сотрудничает с террористическими «республиками». Еще месяц назад получил ответ на свое обращение, поддержанное коллегами-депутатами, от Генпрокуратуры, что там детально изучают сотрудничество Лукашенко с террористами т. н. «ЛНР». Нужно двигаться дальше и открывать дело!» — заявил он.
Также, по его словам, межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» «в связи с действиями Лукашенко зарегистрировало в Раде постановление о полном прекращении дипломатических отношений с режимом Лукашенко».
Также Гончаренко подал ходатайство президенту Украину Владимиру Зеленскому о необходимости присоединиться к новым санкциям ЕС против Беларуси, на что получил ответ, что СНБО рассмотрит этот вопрос.
«Прошу Генпрокуратуру, СНБО и ОП обратить внимание на заявления Лукашенко и принять меры как можно скорее. Открыть уголовное дело, ввести санкции, прекратить дипотношения и наконец официально не признать диктатора президентом Беларуси», — подчеркнул депутат.