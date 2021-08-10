«Это явка с повинной»: украинские депутаты потребовали полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко 1 10.08.2021, 13:26

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Украине также следует присоединиться к новым санкциям ЕС против Беларуси.

Представители самопровозглашенной «Луганской народной республики» допросили в Минске журналиста и блогера Романа Протасевича. Об этом 9 августа рассказал Лукашенко.

В «ЛНР» слова Лукашенко о допросе Протасевича подтвердили.

С комментарием относительно заявлений Лукашенко в своем телеграм-канале выступил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Это явка с повинной. Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал, что сотрудничает с террористическими «республиками». Еще месяц назад получил ответ на свое обращение, поддержанное коллегами-депутатами, от Генпрокуратуры, что там детально изучают сотрудничество Лукашенко с террористами т. н. «ЛНР». Нужно двигаться дальше и открывать дело!» — заявил он.

Также, по его словам, межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» «в связи с действиями Лукашенко зарегистрировало в Раде постановление о полном прекращении дипломатических отношений с режимом Лукашенко».

Также Гончаренко подал ходатайство президенту Украину Владимиру Зеленскому о необходимости присоединиться к новым санкциям ЕС против Беларуси, на что получил ответ, что СНБО рассмотрит этот вопрос.

«Прошу Генпрокуратуру, СНБО и ОП обратить внимание на заявления Лукашенко и принять меры как можно скорее. Открыть уголовное дело, ввести санкции, прекратить дипотношения и наконец официально не признать диктатора президентом Беларуси», — подчеркнул депутат.

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