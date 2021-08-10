Медики назвали очень полезный продукт, который не стоит есть слишком часто
- 10.08.2021, 13:45
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В нем содержится много белка.
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности потребления творога каждый день. Пачку данного продукта не нужно есть так часто, поскольку могут возникнуть проблемы с почками.
В твороге содержится много белка, который организм быстро усваивает. Таким образом, на почки оказывается повышенная нагрузка. Тем, кто страдает сердечными патологиями, также не нужно есть каждый день творог, сообщает u-news.com.ua.
Аккуратнее с данным продуктом необходимо быть и беременным женщинам. Если у человека имеется предрасположенность к обострению заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы, творог необходимо есть в минимальных количествах.
В противном случае, жидкость может начать задерживаться в организме. У некоторых людей и вовсе не исключена почечная недостаточность. Не стоит злоупотреблять в целом кисломолочной продукцией.
Лучше выпить один стакан кефира или же 125 граммов натурального йогурта, в качестве альтернативы диетолог предлагает и нежирную ряженку. Больше 100 граммов творога в день употреблять не стоит.