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Россия распечатает резервы топлива, чтобы обуздать цены на бензин

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  • 10.08.2021, 13:55
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Россия распечатает резервы топлива, чтобы обуздать цены на бензин

Правительство РФ пошло на крайние меры.

Правительство России поручило нефтяным компаниям увеличить продажи бензина на бирже, распечатав накопленные запасы топлива, чтобы обуздать рост оптовых цен, подбросивший Аи-92 и Аи-95 до исторических максимумов, пишет finanz.ru.

В настоящее время в стране накоплены товарные остатки в объеме 1,6 млн тонн автомобильного бензина и 2,6 млн тонн - дизельного топлива, что «удовлетворяет потребностям внутреннего рынка», говорится в релизе кабмина по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с нефтяниками.

«Нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива», - заявил Новак.

Он также поручил Минэнерго скорректировать график плановых ремонтных работ на НПЗ, чтобы обеспечить дополнительное предложение бензина в летний период.

Речь может идти о Рязанской НПК и Ангарской НХК «Роснефти», где ремонты были запланированы на первую половину августа.

Третьей мерой, по словам Новака, станет ограничение спекулятивной торговли нефтепродуктами на бирже. «В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», - пояснил он.

Минэнерго, напомним, предлагало на три месяца запретить экспорт бензина из России, чтобы охладить топливную инфляцию и вытащить из убытков независимые АЗС, вынужденные торговать по регулируемым ценами и теряющие, по оценкам «Петромаркета», от 90 копеек до 2 рублей на продаже каждого литра.

Но по итогам 3-часового совещания в правительстве, состоявшегося накануне вечером, нефтяникам второй раз в этом году удалось отбиться от жестких мер.

С середины декабря по начало августа бензин «Регуляр-92» подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 32% и в течение лета 13 раз обновлял исторические ценовые максимумы.

«Премиум-95» подскочил в цене на 31% за тот же период и также побил рекорд, установленный летом прошлого года.

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