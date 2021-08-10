Россия распечатает резервы топлива, чтобы обуздать цены на бензин 6 10.08.2021, 13:55

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Правительство РФ пошло на крайние меры.

Правительство России поручило нефтяным компаниям увеличить продажи бензина на бирже, распечатав накопленные запасы топлива, чтобы обуздать рост оптовых цен, подбросивший Аи-92 и Аи-95 до исторических максимумов, пишет finanz.ru.

В настоящее время в стране накоплены товарные остатки в объеме 1,6 млн тонн автомобильного бензина и 2,6 млн тонн - дизельного топлива, что «удовлетворяет потребностям внутреннего рынка», говорится в релизе кабмина по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с нефтяниками.

«Нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже. Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива», - заявил Новак.

Он также поручил Минэнерго скорректировать график плановых ремонтных работ на НПЗ, чтобы обеспечить дополнительное предложение бензина в летний период.

Речь может идти о Рязанской НПК и Ангарской НХК «Роснефти», где ремонты были запланированы на первую половину августа.

Третьей мерой, по словам Новака, станет ограничение спекулятивной торговли нефтепродуктами на бирже. «В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», - пояснил он.

Минэнерго, напомним, предлагало на три месяца запретить экспорт бензина из России, чтобы охладить топливную инфляцию и вытащить из убытков независимые АЗС, вынужденные торговать по регулируемым ценами и теряющие, по оценкам «Петромаркета», от 90 копеек до 2 рублей на продаже каждого литра.

Но по итогам 3-часового совещания в правительстве, состоявшегося накануне вечером, нефтяникам второй раз в этом году удалось отбиться от жестких мер.

С середины декабря по начало августа бензин «Регуляр-92» подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 32% и в течение лета 13 раз обновлял исторические ценовые максимумы.

«Премиум-95» подскочил в цене на 31% за тот же период и также побил рекорд, установленный летом прошлого года.

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