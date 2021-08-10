В Греции сгорело уже 90 тысяч гектаров леса 4 10.08.2021, 14:05

фото: reuters

Больше всего территорий выжжено на острове Эвбея в Эгейском море.

По оценкам института геологии Афинского университета, в настоящее время по всей Греции выжжено 90 000 гектаров. "Данные постоянно меняются, потому что ситуация все еще развивается", - указала профессор геологии и геоэкологии Афинского университета Ники Эвелпиду в интервью газете "Катимерини", опубликованном во вторник, 10 августа, передает dw.com.

По ее словам, опасность сохранится, даже когда пожары будут потушены, поскольку после них часто бывают "наводнения, сели и оползни, которые могут приводить к катастрофическим последствиям в случае сильных дождей, которые в последние годы бывают очень часто".

Самая большая территория, по данным ученых, на сегодняшний день выжжена на острове Эвбея в Эгейском море, где пожары все еще продолжают бушевать: там в пепел превратились уже около 51 тысячи гектаров леса. Сильно пострадал и полуостров Пелопоннес, где в районе древней Олимпии, сгорело, ориентировочно, порядка 10 000 гектаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».