«Вернули 175 рублей и компенсировали моральный ущерб» 10.08.2021, 15:19

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иллюстрационное фото

Как белорус поставил на место вентиляционщиков.

Охотников за нашими деньгами — огромное множество. И «ходоки» по квартирам занимают в этом ряду не последнее место. Кто только не обрабатывал на дому горожан: оконщики, электрики, фильтрщики, чистильщики канализаций.

О том, как ведут себя вентиляционщики, на днях Onliner рассказал белорус Андрей: к его болеющей маме-пенсионерке пожаловали бравые ребята и убедили в необходимости провести манипуляции с вентканалом. Пошумев пару минут пылесосом, «специалисты» выставили женщине счет в размере 175 рублей. Далеко не социальная цена за ненужную, в общем-то, услугу.

Историй про ходоков так много, что может сложиться впечатление, будто они неуязвимы. Это не совсем так: да, ребятки имеют разрешительные документы и заключают договоры по всей форме, но бороться с ними можно. Естественно, через суд. Об удачном опыте отстаивания интересов одной из минчанок Onliner рассказал председатель правления «Центра правовой защиты потребителей» Денис Дулуб.

— На вентиляционщиков люди начали массово жаловаться с конца прошлого года, — рассказывает Денис. — Помню один из первых случаев: пришла бабушка лет восьмидесяти, рассказала, как ее нагрели, плакала так, что руки тряслись. Я тогда напрямую позвонил в эту контору и предупредил: если не вернут деньги добровольно, лично приложу все усилия, чтобы максимально раскрутить это дело. Заодно составил претензию, в которой указал, как дальше будут развиваться события, если они не вернут деньги по-хорошему. В итоге уплаченную сумму пенсионерке все-таки вернули, понятно, без извинений и слов о прощении. До суда дело не дошло

Понятно, что на этом бизнес предпринимателей не затух: звонки от «обчищенных» (в вентиляционном плане) людей продолжали поступать. Более того, вентиляционщики, почитав претензию, составленную юристом, подправили свои документы.

Так, к договору стали выдавать под роспись еще и приложение, в котором указано, что человек якобы получил полную консультацию о работе системы вентиляции, проинформирован, как будут проводиться работы, для чего они нужны, какие возможны последствия и какого результата удается добиться.

— Звонки и жалобы продолжались, поэтому у себя на сайте я разместил образец претензии и рекомендовал всем пострадавшим: не платите. Да, вентиляционщики будут названивать, писать письма, грозить судами, но вероятность того, что иск все-таки будет подан, крайне мала: они тоже не дураки и знают, чем занимаются.

Однажды в офис «Центра правовой защиты потребителей» пришла Наталья, которой также после неутомительной работы пылесосом был выставлен огромный счет. Женщина была настроена решительно и согласилась судиться: так, чтобы уже наказать дельцов.

— Дело рассматривалось довольно долго: понадобилось пять судебных заседаний, чтобы все разложить по полочкам. Поначалу директор «БелБытвентиляции» приходил в суд, потом перестал. Позиция у него была простая: мол, работают они честно, договор люди подписывают добровольно, а значит, какие могут быть вопросы. Еще даже пытался рассказывать, какую важную задачу они выполняют, мол, достают мертвых котов и голубей, килограммы мусора. Но когда я попросил: покажите мне того человека, который достал мертвого кота, я хочу с ним поговорить — сразу сдулся.

К рассмотрению дела также был привлечен настоящий специалист из ООО «Белвентиляция», который и рассказал, что работа, которую выполняют эти приходящие на дом горе-вентиляционщики, бессмысленна, — уточняет нюансы Денис.

Так как дело растянулось, вентиляционщики попытались «вовремя соскочить» и подали документы на ликвидацию своего очень успешного предприятия.

Но юрист предполагал такой поворот событий и заявил на суде об открывшейся лазейке. Тогда дельцы провели реорганизацию и открыли очередную «Х-вентиляцию» (вместо «Х» может быть любое слово, идеально, если в итоге название окажется созвучным с государственной организацией).

В конце концов дело истица вместе с юристом выиграла. Суд постановил вернуть ей 175 уплаченных рублей, а также «начислил» 70 рублей моральной компенсации и 50-рублевую неустойку. Всего — 295 рублей. Председатель правления «Центра» уточняет, что добровольно ответчик не исполнил решение суда и для взыскания денег пришлось обращаться в службу судебных исполнителей.

— Знаю, что вентиляционщики открывают все новые и новые ООО, обрабатывая людей по всей стране. Вот уже и из Могилева звонили: там «мастера» вообще обнаглели и представляются сотрудниками ЖЭСа, грозят штрафами за отказ чистить вентиляцию. Любой может растеряться, когда к тебе приходит человек в спецодежде, с бейджем и рассказывает, как тебя накажут. Они ведь еще и врут, когда их спрашивают, государственную ли организацию они представляют. Отвечают «да» и показывают свидетельство о государственной регистрации, хотя это совершенно другое. Но кто на ходу будет разбираться? В итоге имеем десятки обманутых людей.

Я не понимаю, почему этот бизнес процветает и почему его не прикроют. Я лично обращался в МАРТ, там знают о проблеме и предпринимают действия. Заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования Дина Полуян лично занимается данным вопросом и предпринимает все возможные со свой стороны меры по защите потребителей в этом вопросе.

Также я писал в Министерство жилищного хозяйства с просьбой через ЖЭСы и посредством объявлений на подъездах распространить информацию о сложившейся ситуации и том, что граждане таким вентиляционщикам ничего не должны. Даже предложил вариант такого объявления. Но пока все на своих местах,— заключает юрист.

Что ж, прецедент есть (а возможно, и не один), теперь, думается, людям будет легче в суде доказать свою правоту.

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