Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью

Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью2
- 10.08.2021, 15:23
- 2,752
Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля.
Власти Латвии объявили режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова приводит РИА Новости.
Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля. Тогда из Беларуси начался наплыв нелегальных мигрантов.
В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе было задержано 65 нелегальных мигрантов, а за прошедшие сутки — примерно 200.