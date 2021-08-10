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Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью

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  • 10.08.2021, 15:23
  • 2,752
Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью
иллюстрационное фото

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля.

Власти Латвии объявили режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова приводит РИА Новости.

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля. Тогда из Беларуси начался наплыв нелегальных мигрантов.

В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе было задержано 65 нелегальных мигрантов, а за прошедшие сутки — примерно 200.

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