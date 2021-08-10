Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью 2 10.08.2021, 15:23

2,752

иллюстрационное фото

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля.

Власти Латвии объявили режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова приводит РИА Новости.

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля. Тогда из Беларуси начался наплыв нелегальных мигрантов.

В ночь на вторник, 10 августа, на латвийско-белорусской границе было задержано 65 нелегальных мигрантов, а за прошедшие сутки — примерно 200.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».