Самого редкого кролика в мире заметили в Facebook 10.08.2021, 16:13

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Потенциального продавца животного удалось выследить.

Защитники природы в Индонезии спасли редкого суматранского полосатого кролика, которого поймал и сфотографировал местный фермер, пишет «Новое время».

Получив сообщение о публикации в Facebook, организация Fauna & Flora International (FFI) и руководство национального парка Керинчи-Себлат быстро выследили потенциального продавца редкого животного.

Известный только по дюжине голландских музейных образцов, собранных в начале 20-го века, а также по случайным наблюдениям в дикой природе и нескольким снимкам с фотоловушек, этот вид считается самым редким кроликом в мире.

Фото: KSNP

Директор национального парка Тамен Ситорус сказал: «Хотя Керинчи-Себлат всемирно известен своим биоразнообразием, в заголовках газет обычно появляются более крупные харизматические животные, такие как тигры, слоны и птицы-носороги. Люди так часто забывают, что этот парк защищает всех редких животных, то есть такие виды, как суматранский полосатый кролик и его среду обитания».

Дебора Мартир из FFI, которая консультирует подразделения по защите и сохранению тигров в парке, — одна из немногих, кому посчастливилось столкнуться с суматранским полосатым кроликом в дикой природе. Она не сомневается в огромном научном значении этой неожиданной возможности увидеть такой неуловимый вид: «Об этом животном известно очень мало, кроме того, что оно явно отдает предпочтение мшистым холмам и предгорным лесам. Единственные экземпляры с Суматры относятся к голландскому колониальному периоду — и находятся в Нидерландах, а не в Индонезии».

Кролик был случайно пойман местным фермером, который столкнулся с ним на окраине национального парка рядом с рекой, которая только что сильно разлилась. У него была легкая травма бока — возможно, во время внезапного наводнения — но смотрители парка благополучно выпустили его обратно в лес на месте, выбранном на основе имеющихся данных с фотоловушек.

«Я горжусь тем, что мои сотрудники так профессионально отреагировали на этот снимок и вернули кролика в парк», — сказал Тамен Ситорус.

Для Херизала, местного рейнджера одного из подразделений по защите и сохранению тигров и члена команды по освобождению кролика, это был первый раз, когда он увидел это животное, несмотря на более чем восьмилетнее патрулирование в глубине национального парка: «Всегда хорошо выпустить животных обратно в дикую природу — и это было гораздо проще, чем выпустить тигра! Мы отпустили его, и он огляделся — а затем начал есть листья. Он выглядел очень расслабленным».

Добавим, утрата среды обитания и ее фрагментация представляют собой, безусловно, самую серьезную угрозу выживанию суматранского полосатого кролика. Национальный парк Керинчи-Себлат, по-видимому, является одним из последних сохранившихся мест для жизни этого лесного вида.

Очевидно, это не частая жертва охоты или торговли домашними животными из-за своей природной редкости, преимущественно ночного образа жизни и, по-видимому, неприятного вкуса мяса. Однако это не мешает ему попадать в ловушки, установленные для других видов, когда он добывает корм на лесной подстилке.

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