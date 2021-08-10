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Bloomberg: Электрокары займут две трети мирового авторынка к 2040 году

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  • 10.08.2021, 16:27
Bloomberg: Электрокары займут две трети мирового авторынка к 2040 году
Фото: charter97.org

Больше всего электрических машин будет в Европе и Китае.

Минимум две трети мирового авторынка к 2040 году будет принадлежать электрокарам, а их годовые продажи достигнут 66 миллионов экземпляров. На сегодня продано около трех миллионов электрокаров по всему миру, сообщают аналитики Bloomberg.

«Ведущими рынками в этом сегменте станут Китай и страны Европы. Напомним, в Евросоюзе собираются перестать продавать машины на ископаемом топливе уже к 2035 году», – отмечают специалисты.

Как полагают эксперты, количество продаваемых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания будет уменьшаться.

Электрокары активно развиваются и становятся доступными.

Тем временем в Украине ввоз электрокаров освободили от налогов. Два новых закона вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины относительно транспортных средств.

Добавим, Tesla получила рекордную квартальную прибыль. Производитель электромобилей второй квартал подряд обновляет рекорд по прибыли. В этот раз впервые более миллиарда долларов.

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