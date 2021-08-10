Прекращается печать газеты «Новы час» 2 10.08.2021, 16:36

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Все типографии отказались ее печатать.

Последняя республиканская независимая газета — «Новы час» — больше не будет выходить в печатном виде. Все типографии отказались ее печатать, сообщает редакция.

Ранее газета печаталась в частной типографии «Ролл Принт», но еще 27 июля издание получило от предприятия письмо, что с 12 августа не сможет оказывать услуги печати «Новаму часу» по причине «изменения производственного цикла и возникшими из-за этого производственными трудностями». Редакция пыталась найти другие типографии, но безуспешно.

На этой неделе выйдет последний печатный номер газеты.

«На жаль, на наступным тыдні нашы чытачы больш не ўбачаць любімую газету ў паштовай скрыні, прынамсі, не пры гэтай уладзе, відаць. Але гэта не значыць, што «Новы Час» спыняе свае існаванне«, — написала редакция издания.

Работа продолжится на сайте «Новага часу», также информация будет публиковаться в соцсетях и телеграм-канале. В редакции уверены, что в будущем они смогут снова выпускать газету на бумаге.

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