Латвийским пограничникам разрешили выдворять нелегалов обратно в Беларусь 8 10.08.2021, 16:56

6,688

иллюстрационное фото

Пограничникам будут помогать военные.

Со среды, 11 августа, и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях Латвии и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу, сообщает Delfi.

Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны помогать пограничникам не допускать незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а также приказывать нелегальным мигрантам отправляться обратно в Беларусь.

Также военные и полицейские должны помогать пограничникам убеждаться в том, что незваные гости выполнили такое распоряжение, а также производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты вернулись в Беларусь, такое решение приняло правительство.

Было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Столь жесткие меры премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") и министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) объяснили тем, что приток нелегальных мигрантов — это "гибридная война", объявленная странам ЕС.

Одновременно МВД указало, что Национальные вооруженные силы должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения лиц, которые незаконно пересекли границу, а также лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявления о присвоении беженца или альтернативного статуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».