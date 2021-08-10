Месси официально стал футболистом ПСЖ
- 10.08.2021, 17:12
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Сообщалось, что зарплата аргентинца во французском клубе составит около 35 млн евро в год.
Аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал футболистом французского ПСЖ, пишет «Новое время».
Об этом ПСЖ объявил в своем официальном аккаунте в Twitter, опубликовав видеоанонс трансфера аргентинца.
August 10, 2021
Детали соглашения пока неизвестны, но, по информации французских СМИ, Месси договорился с парижским грандом о двухлетнем контракте с возможностью продления соглашения еще на один сезон.
Сообщалось, что зарплата аргентинца во французском клубе составит около 35 млн евро в год с учетом бонусов.
Ранее Месси покинул Барселону, поскольку правила Ла Лиги не позволили сторонам зарегистрировать новый контракт.