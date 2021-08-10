«Не навести порядок, а содрать бабла» 2 10.08.2021, 17:37

6,592

Белорусы про нашумевший проект указа о такси.

Завершено обсуждение проекта указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров», которым хотят ввести платную обязательную регистрацию таксистов. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то был за принятие документа, а кто-то выступал против этого. Корреспондент zerkalo.io изучил все отзывы людей.

Напомним, 21 июля на общественное обсуждение был вынесен проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Чиновники поясняют, что разработали законопроект для того, чтобы усовершенствовать пассажирские перевозки автомобилями нерегулярного сообщения и такси. Предлагается ввести определенный механизм для допуска такого транспорта на рынок перевозок: электронные карты для водителей, диспетчеров и на автомобили, заключать с водителями трудовые контракты, отчитываться о перевозках налоговикам и прочее.

Проект указа обсуждали до 31 июля на правовом форуме Беларуси, недавно подвели результаты этого. За десять дней заинтересованные в теме люди оставили 102 комментария. Судя по сводной таблице, все они были рассмотрены и по ним приняли дали ответы: часть сообщений была принята к сведению (в основном, это касается тех комментариев, которые поддерживают принятие документа), какие-то замечания учли полностью или частично, а некоторые не учли совсем.

Что пользователи писали про указ

«Давно пора навести порядок в такси!»

В основном, комментаторы разделились на два лагеря: кто-то выступает за принятие документа и кто-то - против этого. Люди, которые считают, что указ принесет пользу, сообщали, что документ — это «единственная возможность навести порядок в сфере пассажирских перевозок, урегулирует и стабилизирует его».

«Тем, кто выступает против того, что рынок транспортных услуг наконец-то станет прозрачным и пугают социальной напряженностью, предлагаю выйти в люди и пообщаться с теми предпринимателями, которые работают честно. Парни, работающие по 16 часов на иностранное юридическое лицо, которое за свои услуги снимает от 23 до 27% от выручки. Так что этот документ для тех, кто хочет работать по правилам и по совести», — написала Екатерина Станкевич.

Женщина сообщила, что сейчас бесправники без проблем могут подключиться к работе, из водителей практически никто не трудоустроен. Впрочем, она не выступает за то, чтобы убрать с рынка Uber и «Яндекс», просто работать они должны на равных условиях с отечественными сервисами — «местная регистрация, оплата перевозчику напрямую, снижение „драконовского» процента и так далее».

Эльвира Лаптева написала, что в сфере такси работает с 2008 года. Пользователь считает, что из-за агрегатора «Яндекс» на дорогах появились водители со стажем вождения один день, «подпитые пассажиры» оценивают таксиста, а тариф на перевозки такси необоснованно занижен, от этого страдают перевозчики со своим автопарком: «машины ремонтируют, если совсем не едут, техосмотры не проходят, не говоря уже о предрейсовом осмотре водителя».

«В настоящее время постоянно опасаешься маневров таксистов. При взгляде на некоторых водителей (девочка 18 лет с телефоном в руках) с ностальгией вспоминаешь стандарты для водителей советских времен. Пожаловаться некому, т.к. непонятна правовая форма взаимоотношений водитель-пассажир-диспетчер-хозяин. Все размыто, кто за что отвечает — непонятно. Однозначно пора навести порядок и четко сформировать правила на данном сегменте рынка услуг», — сообщил Александр, водитель с 30-летним стажем.

«Хуже сделаете пассажирам — такси станет меньше, появится черный рынок»

Противники указа отмечают, что документ «не проработан и противоречит действующему закону», последствиями его принятия будет возврат рынка такси в 90-е годы, «с очередями на услугу, серым рынком и возросшими ценами». Люди предполагают, что документ вызовет безработицу среди водителей, уход с рынка Uber и «Яндекс», из-за чего качество перевозок для пассажиров снизится.

«Лоббирование Минтрансом нового указа — это попытка Алексея Авраменко (министр транспорта и коммуникаций Беларуси. — Прим. ред.) выполнить взятые на себя обязательства обеспечить рост грузооборота на 15% к уровню 2020 года, пассажирооборота — более чем на 30%, увеличить экспорт транспортных услуг в 1,25−1,3 раза». Однако, все мы понимаем, что услуг и пассажиров от бюрократических процедур больше не станет, а вот меньше — весьма возможно», — считает Вячеслав Дризголович.

«Такое чувство, что данный указ имеет цель не навести порядок, а содрать бабла по-быстрому. Две базовые с каждой машины, плюс базовая с каждого водителя! За что? За бумажку? А теперь умножьте на количество машин и водителей. Под видом руки помощи, загоняют в ещё большую кабалу. Перевозчики и так концы с концами еле сводят. Поднять тариф — тоже выход так себе. Люди откажутся просто от поездок. Сегодня такси это не роскошь, как 10 лет назад, а способ передвижения», — написал еще один пользователь.

Некоторые комментаторы недоумевают, «как карта допуска влияет на безопасность перевозки пассажиров?». Мол, если человек сдал экзамен в ГАИ и может возить в авто своих друзей, то почему он не имеет права сделать разово это за деньги?

Что предлагали комментаторы

Люди, которые в такси подрабатывали в свободное от основной работы время, просили оставить им эту возможность, не убирать возможность устраиваться по договорам-подрядам. Некоторые из них отмечали, что они не садятся за руль в утопленном состоянии — их основная работа, к примеру, сутки через трое.

Недоумевали по поводу желания «сгрести» в общую кучу и водителей-международников, которые нерегулярно перевозят пассажиров на автобусах, мол, в этом сегменте нет случайных людей: у них есть лицензия на международные перевозки пассажиров с перечнем лицензионных требований, транспорт проходит техосмотр/международный техосмотр раз в шесть месяцев, водители перевозят детские группы и не могут иметь административных взысканий по линии ГАИ.

«Про водителей категории D совсем интересно. Стаж есть, сдали как минимум два экзамена в ГАИ, международники еще дополнительно отучились, сдали экзамен и получили удостоверение. Этого мало, надо еще одну ступень допуска сделать?»

Есть предложения «подправить условия набора водителя, чтоб не набирали всех подряд», создать централизованную базу с рейтингом водителей, а также ввести ограничение по тарифу. «Что бы не было подобных историй типа «Саша 63». А вдруг какой-то водитель поставит себе тариф миллион за километр? По закону он прав, но такого быть не должно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».