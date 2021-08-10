Вице-премьер Украины предложил разместить в стране войска США 5 10.08.2021, 17:55

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Фото: Макс Левин

Алексей Резников заявил, что украинское законодательство это позволяет.

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников не исключил, что в Украине могут разместить американские войска. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Украинская делегация во главе с Резниковым встретилась в США с руководителем Jamestown Foundation Гленном Говардом и обсудила российскую агрессию, строительство газопровода «Северный поток-2», нормандский формат и консультации в ТКГ, а также роль США в этих вопросах и направления двустороннего сотрудничества.

Вице-премьер отметил, что Россия де-факто оккупировала Азовское море и полностью милитаризовала Черное, а также готовит Крым к развертыванию там ядерного оружия. По его словам, «Северный поток-2» угрожает странам Балтии и Польше.

«Для Украины и стран Балтии — это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. Важным является расширение безопасностного пакета для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал Резников.

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