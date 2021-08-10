Apple нашла производителей своего первого автомобиля 2 10.08.2021, 18:07

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Apple выпустит свой первый электромобиль совместно с одной из азиатских корпораций.

Об этом сообщает корейское издание Korea Times.

Источники медиа рассказали, что топ-менеджеры американской компании посетили Южную Корею и установили контакты с несколькими автопроизводителями и поставщиками компонентов для автомобилей. Компания целенаправленно ищет будущего партнера в этом регионе, так как это соответствует ее видению и бизнес-плану. «Без партнерства с корейскими поставщиками Apple не сможет завершить свой бизнес-план по электромобилям», — заявил один из осведомленных источников в отрасли.

Насколько известно инсайдеру, компания Тима Кука провела переговоры с LG, SK и Hanwha. Обсуждение еще находится в начальной стадии. В частности, Apple ожидают расширенные переговоры с производителями аккумуляторов для электрокаров SK Innovation, SK Group и LG Electronics, а также с канадским производителем автозапчастей Magna International.

Представители SK и LG Electronics, с которым связались журналисты, заявили, что не могут не подтвердить, не опровергнуть факт контакта с Apple.

Согласно сообщениям источников, Apple ведет переговоры с потенциальными партнерами в течение последних месяцев. Среди вероятных компаний, которые помогут выпустить автомобиль, фигурировали Hyundai, Nissan и другие автопроизводители.

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