В Минске в открытый канализационный люк провалился ребенок 3 10.08.2021, 18:37

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Его доставали мама и прохожий.

В Минске в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской четырехлетний ребенок провалился в канализационный люк. Очевидцы рассказали порталу Zerkalo.io, как все произошло.

Очевидцы сообщили, что все произошло днем на пересечении улиц Мястровской и Баторинской. В канализационный люк провалился четырехлетний мальчик.

— Канализационный люк кто-то накрыл пластиковым белым ограждением. Самой крышки там не было. Я увидел, как ребенок шагнул к нему, оперся на ограждение и оно сдвинулось. Ребенок упал в люк, вслед за ним прыгнула его мама. Я был в метрах 20 от них. Побежал туда и помог женщине вытащить ребенка, — рассказывает минчанин Дмитрий.

Вокруг люка уже стали собираться люди, кто-то вызвал скорую помощь.

— В люке было много воды — мать и ребенок были полностью мокрые. Женщина говорила, что ребенок с головой ушел под воду. Но так как сын занимается плаванием, то, видимо, успел набрать воздуха и задержать дыхание, — рассказывает мужчина.

Фото читателей zerkalo.io

Минут через 10 приехала скорая помощь. Мальчика вместе с мамой забрали в больницу для осмотра ребенка.

Дмитрий же подошел к рабочим, которые на противоположной стороне дороги занимались протяжкой кабеля, чтобы уточнить, кто поставил пластиковое ограждение.

— Они сказали, что ограждение не их и они сами обратили внимание, что люк там закрыт неправильно, — говорит мужчина.

Читатели портала прислали фотографии с места происшествия. Сейчас, судя по снимкам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

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