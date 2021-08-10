TikTok стал самым популярным приложением в мире1
- 10.08.2021, 18:47
Приложение оставило позади Facebook.
Обойдя Facebook, TikTok стал самым популярным приложением в мире. Пандемия коронавируса позитивно повлияла на увеличение загрузок китайской социальной сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
Вероятнее всего то, что именно самоизоляция из-за пандемии коронавируса позитивно повлияла на увеличение загрузок приложения, поскольку TikTok стал популярным не только среди подростков, но и даже среди пожилых людей.
Важную роль сыграло и то, что Соединенные Штаты Америки прекратили преследовать социальную сеть, а это, со своей стороны, увеличило количество загрузок среди американских пользователей.