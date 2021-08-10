Россия запретила ввоз более 21 тонны ягод из Беларуси 10.08.2021, 19:01

Причинами отказа во ввозе называются отсутствие фитосанитарных сертификатов.

На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию 7 партий ягод, которые следовали из Беларуси. В Россию не попали 1,72 тонны малины, 1,16 тонн алычи, 1 тонн голубики, 1,8 тонны вишни и 16 тонн черники.

Причинами отказа во ввозе называются отсутствие фитосанитарных сертификатов, недействительный фитосанитарный сертификат, отсутствие маркировочных этикеток, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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