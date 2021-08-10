закрыть
10 августа 2021, вторник, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинка обрела мировую славу из-за длинных волос

11
  • 10.08.2021, 19:10
  • 6,116
Украинка обрела мировую славу из-за длинных волос
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova

Длина волос украинки превысила ее рост.

Жительница Украины обрела мировую славу из-за длинных волос. Ее историю приводит Mirror.

Алла Перкова из Одессы заявляет, что никогда в жизни не стриглась. Таким образом, к 37 годам длина ее локонов достигла 1,64 метра и на десять сантиметров превысила ее собственный рост.

Благодаря необычной внешности женщина стала известной в соцсетях. В настоящий момент в Instagram на нее подписаны 30 тысяч человек. Поклонники прозвали ее «настоящей Рапунцель». Кроме того, украинка сотрудничала с крупными модными брендами, такими как американский Victoria's Secret, а также с музыкантом Джаредом Лето.

Перкова призналась, что привыкла к своим волосам и не прикладывает много усилий для поддержания их красоты. Героиня материала «гордится натуральностью локонов» и моет голову каждые два дня.

«Я никогда не думала, что отрастить такие волосы — возможно. С детства мне очень нравились длинные волосы, если они выглядят здоровыми. Локоны моей мамы достигали ее талии, а я просто хотела быть на нее похожей», — рассказала она.

В настоящее время Перкова работает юристкой, однако мечтает построить карьеру в модельном бизнесе.

фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
фото: mediadrumworld.com/@alla_perkova
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина
Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип